Feminicídio em Brusque: mãe flagrou assassinato da filha, diz polícia Familiares e amigos lamentam a morte de Terezinha Soares Moreira, de 43 anos, vítima de feminicídio em Brusque ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 07h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 07h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A mãe de Terezinha, vítima de feminicídio em Brusque, flagrou a filha sendo agredida pelo companheiro ao chegar em sua casa, na manhã desta terça-feira (29). Ao perceber a presença da sogra, o homem fugiu do local em uma motocicleta, segundo a Polícia Militar.

Saiba mais sobre este trágico caso e as repercussões na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Megaobra em SC dará lugar a complexo esportivo de Neymar

VÍDEO: Ataque de abelhas mata um cavalo e fere mais de 30 pessoas no RS; imagens fortes

Homens são resgatados após naufrágio durante travessia em Florianópolis