Feminicídios em SC caem 30% no semestre, mas violência contra a mulher ainda preocupa

Os indicadores de roubo, homicídios e feminicídios em Santa Catarina diminuíram consideravelmente no primeiro semestre de 2025, quando comparados ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (17), pela SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública). Segundo a pasta, os dados representam um dos melhores períodos já computados na história do estado.

Para mais detalhes sobre a redução dos feminicídios e os desafios que ainda persistem, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

