Fenômeno causa a morte de mais 100 pinguins em praia de SC Onda de pinguins mortos em Balneário Piçarras foi explicada pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Nos últimos dias, quem passou pela praia de Balneário Piçarras, no Litoral Norte catarinense, pode ter se deparado com cenas tristes: vários corpos de pinguins pela faixa de areia e boiando nas águas do mar foram avistados. Equipes da Univali – Unidade Penha, instituição executora do Trecho 4 do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos), recolheram mais de 100 indivíduos no local nesta segunda-feira (18).

Para entender melhor o que está acontecendo e as implicações desse fenômeno, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mãe de criança morta com sinais de violência em Florianópolis é solta; padrasto segue preso

Fim do frio? Novo ciclone se forma e ameaça SC com temporais e variações bruscas na temperatura

Para encostar no G-4: onde assistir ao vivo Athletic x Criciúma pela Série B