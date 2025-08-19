Fenômeno causa a morte de mais 100 pinguins em praia de SC
Onda de pinguins mortos em Balneário Piçarras foi explicada pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos
Nos últimos dias, quem passou pela praia de Balneário Piçarras, no Litoral Norte catarinense, pode ter se deparado com cenas tristes: vários corpos de pinguins pela faixa de areia e boiando nas águas do mar foram avistados. Equipes da Univali – Unidade Penha, instituição executora do Trecho 4 do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos), recolheram mais de 100 indivíduos no local nesta segunda-feira (18).
