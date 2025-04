Feriadão congelante? Frente fria vai derrubar temperaturas na semana da Páscoa em SC Massa de ar polar chega na Sexta-feira Santa com temporais e queda brusca de temperatura; domingo de Páscoa terá madrugadas geladas... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 18h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 18h45 ) twitter

Quem pretendia pegar uma praia no feriado prolongado de Semana Santa, que inicia nesta sexta-feira (18) e vai até o domingo de Páscoa, pode ir tirando o “casaquinho do armário”. Uma frente fria avança sobre Santa Catarina a partir desta sexta derrubando as temperaturas durante o feriadão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões e alertas para a Semana Santa!

