Feriadão registra mais de 900 mil veículos na BR-101 no Sul de SC Número representa um crescimento de 22% do fluxo esperado ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 08h06 )

Durante o feriadão, a movimentação na BR-101, no Sul de Santa Catarina, registrou um aumento significativo, com a passagem de mais de 900 mil veículos, conforme dados da CCR ViaCosteira. Esse número representa um crescimento de 22% do fluxo esperado pela Concessionária ao longo dos feriados de Páscoa e Tiradentes, entre os dias 17 e 21 de abril.

Para mais detalhes sobre o movimento nas estradas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

