Feriado de Carnaval: aeroporto de Chapecó deve receber mais de 7 mil passageiros Aeroporto de Chapecó Serafim Enoss Bertaso é o principal da região Oeste de Santa Catarina ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h27 )

O Aeroporto de Chapecó Serafim Enoss Bertaso, no Oeste de Santa Catarina, deve receber cerca de 7,6 mil passageiros entre os dias 28 de fevereiro e 05 de março, no Feriado de Carnaval.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os novos voos e a segurança no aeroporto!

