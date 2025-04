Feriado do Dia do Trabalhador deve movimentar mais de 6 mil passageiros no Aeroporto de Chapecó Movimento previsto para o feriado do Dia do Trabalhador supera em 15% os números registrados no mesmo período de 2024 ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 17h21 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h21 ) twitter

O Aeroporto Serafin Enoss Bertaso, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, projeta um aumento significativo no movimento durante o feriado do Dia do Trabalhador. Entre os dias 1º e 4 de maio, cerca de 6 mil passageiros devem passar pelo terminal — um acréscimo de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 5,3 mil embarques e desembarques foram registrados.

Para mais detalhes sobre essa movimentação e as melhorias no aeroporto, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

