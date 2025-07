Férias escolares impulsionam turismo gastronômico em SC, revela pesquisa Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, em Santa Catarina, aponta crescimento de 20% na movimentação em áreas turísticas do... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 21h57 ) twitter

Pratos sazonais e elaborados com ingredientes típicos da estação mais fria do ano, com espaços voltados para entreter as crianças, são algumas das estratégias adotadas em Santa Catarina para fomentar o turismo gastronômico durante as férias escolares. Segundo a Abrasel-SC (Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, em Santa Catarina), o movimento nas principais cidades turísticas do estado deve aumentar até 20% nesse período, em comparação com um mês convencional.

