Férias prometem movimentar 42 mil passageiros no Aeroporto de Joinville Aeroporto de Joinville prevê 364 pousos e decolagens no mês, conectando a cidade a destinos regionais ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Aeroporto de Joinville deve receber cerca de 42 mil passageiros durante o mês de julho, período de férias escolares em todo o país. A Motiva, empresa responsável pela administração do aeroporto, indica estabilidade no número de usuários em comparação com as férias do ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a movimentação no aeroporto!

Leia Mais em ND Mais:

Câmera flagra desabamento de laje com caixa d’água em prédio de SC

Morte cruel: dupla que estrangulou homem em oficina de Chapecó é condenada a mais de 40 anos

Baixa do gás em SC é vista como avanço, mas setor cerâmico quer corte na tarifa de distribuição