Fernanda Bonin: o que a polícia já descobriu sobre o caso da professora encontrada morta em SP Professora encontrada morta em SP dava aula em escola de elite; polícia ouve testemunhas e coletou imagens de câmeras ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 18h21 (Atualizado em 02/05/2025 - 18h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O caso da professora encontrada morta, Fernanda Reinecke Bonin, de 42 anos, ainda levanta várias linhas de investigação para a Polícia Civil de São Paulo. Fernanda Bonin foi achada sem vida na segunda-feira (28), em um terreno baldio ermo e pouco iluminado na Avenida João Paulo da Silva, próximo ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Saiba mais sobre os detalhes desse caso intrigante e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Véspera do Dia das Mães em Criciúma conta com programação especial no comércio

Frio vem para ficar de vez? Veja a previsão do tempo para Santa Catarina

Festival Gastronômico de Indaial aposta em ingredientes com selo nacional em 2025