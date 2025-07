Fernanda Keller: uma embaixadora do triatlo que forma cidadãos por meio do esporte Triatleta Fernanda Keller segue influenciando a nova geração do esporte ao marcar seu nome na história; Triatleta tem parceria com... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 20h17 ) twitter

Maior atleta de triatlo do Brasil, recordista em pódios e agraciada com o Hall da Fama do Ironman, Fernanda Keller esbanja vigor, resistência e conhecimento ao falar do esporte que a consagrou. Em São José para uma palestra em uma das suas parcerias mais longevas, a triatleta demonstrou que não é uma ‘embaixadora do esporte’ à toa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a trajetória inspiradora de Fernanda Keller!

