Fernando Marcondes de Mattos: o cérebro por trás do resort mais premiado de SC Empresário com a mais rica e completa biografia de Santa Catarina trabalhou na política e, entre tantas conquistas, foi o responsável... ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 24/08/2025 - 21h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Considerado um dos melhores estados do Brasil para se viver e trabalhar, para se divertir e curtir a exuberante natureza, Santa Catarina conta com arrojados empresários, criativos empreendedores e os mais qualificados gestores em todas as regiões. Nos últimos 65 anos, um dos destaques tem sido o economista e professor Fernando Marcondes de Mattos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a trajetória inspiradora de Fernando Marcondes!

Leia Mais em ND Mais:

Cidade de SC atrai novos moradores pela qualidade de vida e força econômica

VÍDEO: SC irá receber Hard Rock Cafe sobre as águas com vista surpreendente

FOTOS: Chapecó ergue prédio de 41 andares e agora tem um dos maiores de SC