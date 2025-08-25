Fernando Marcondes de Mattos: o cérebro por trás do resort mais premiado de SC
Empresário com a mais rica e completa biografia de Santa Catarina trabalhou na política e, entre tantas conquistas, foi o responsável...
Considerado um dos melhores estados do Brasil para se viver e trabalhar, para se divertir e curtir a exuberante natureza, Santa Catarina conta com arrojados empresários, criativos empreendedores e os mais qualificados gestores em todas as regiões. Nos últimos 65 anos, um dos destaques tem sido o economista e professor Fernando Marcondes de Mattos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a trajetória inspiradora de Fernando Marcondes!
