Ferry boat é liberado e serviço de travessia volta a funcionar na cidade mais antiga de SC Duas embarcações haviam sido interditadas após apresentarem irregularidades em São Francisco do Sul ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 23h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O serviço de ferry boat voltará a ser ofertado entre Laranjeiras e Vila da Glória, em São Francisco do Sul, neste sábado (25). A balsa e o rebocador haviam sido interditados pela Marinha do Brasil, nesta quinta-feira (23), após apresentar irregularidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a liberação do serviço!

Leia Mais em ND Mais:

Cidadania americana: moradora de SC fala sobre ser mãe nos EUA após medida de Trump

Prefeitura assina decreto de emergência após empresa suspender transporte público em SC

Suposto traficante de drogas do MS é preso em Navegantes; ‘tráfico em grande escala’