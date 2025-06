Festa da Tainha agita Balneário Camboriú com Dazaranha e delícias típicas neste fim de semana Festa resgata tradições e faz parte do calendário do aniversário de 61 anos da cidade, comemorado em julho ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com três dias de duração, música ao vivo e comidas típicas da região, a 14ª Festa da Tainha começa nesta sexta-feira (6) no bairro Estaleiro, em Balneário Camboriú. O evento integra a programação de aniversário de 61 anos do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações e delícias que esperam por você!

Leia Mais em ND Mais:

Professora é agredida após adolescente causar acidente em frente a escola em SC

Fim da zica no Criciúma? Autor de gol decisivo aposta em vitórias em casa para firmar reação

Batata dispara 22,35% em Florianópolis, que lidera alta da cesta básica no país