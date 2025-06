Festa do Pinhão: shows nacionais agitam reta final e Sapecada anuncia música vencedora Agito vai do sertanejo romântico de Yasmin Santos ao balanço do Dazaranha, passando pelos sucessos de Fernando e Sorocaba; emoção de... ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 23h36 ) twitter

A 35⁠ª Festa Nacional do Pinhão entra em sua última semana com grande expectativa para os shows nacionais que agitarão Lages a partir de quarta-feira (18), quando sobe ao palco a dupla Guilherme e Benuto. Na noite de domingo (15), o evento foi marcado pela final da 31ª Sapecada da Canção Nativa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que acontece na Festa do Pinhão!

