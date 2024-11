Festa termina com troca de tiros e duplo homicídio em SC Festa termina com troca de tiros e duplo homicídio em SC ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 11h51 (Atualizado em 18/11/2024 - 11h51 ) twitter

Festa termina com troca de tiros e duplo homicídio em SC

Uma festa terminou com troca de tiros e duplo homicídio na madrugada do último domingo (17), em Lebon Régis, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Dois homens, sendo um deles de 28 anos, e outro que não teve a idade revelada, foram mortos no confronto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

