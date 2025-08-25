Festival à beira-mar tem pratos finos ‘no precinho’ em SC Festival em Itajaí oferece menus exclusivos de alta gastronomia com preço fixo ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Comer pratos exclusivos com vista para o mar é um programa que pode soar longe demais da realidade. Porém, um festival gastronômico em Itajaí promete fazer com que essa experiência seja mais acessível: entrada, prato principal e sobremesa assinados por chefs requintados sairão a R$ 99 por pessoa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse festival imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

‘Ápice da fama’: de infância traumática a ícone, a vida de Jeisa Rossi, em Blumenau

Aparição misteriosa? Relembre caso de pequena cidade de SC palco de sinais extraterrestres

Chapecó 108 anos: fotos impressionantes mostram a cidade ao longo do tempo