Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Festival à beira-mar tem pratos finos ‘no precinho’ em SC

Festival em Itajaí oferece menus exclusivos de alta gastronomia com preço fixo

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Comer pratos exclusivos com vista para o mar é um programa que pode soar longe demais da realidade. Porém, um festival gastronômico em Itajaí promete fazer com que essa experiência seja mais acessível: entrada, prato principal e sobremesa assinados por chefs requintados sairão a R$ 99 por pessoa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse festival imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.