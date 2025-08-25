Festival à beira-mar tem pratos finos ‘no precinho’ em SC
Festival em Itajaí oferece menus exclusivos de alta gastronomia com preço fixo
Comer pratos exclusivos com vista para o mar é um programa que pode soar longe demais da realidade. Porém, um festival gastronômico em Itajaí promete fazer com que essa experiência seja mais acessível: entrada, prato principal e sobremesa assinados por chefs requintados sairão a R$ 99 por pessoa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse festival imperdível!
