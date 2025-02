Festival de curtas-metragens acontece em Blumenau no fim de semana O festival de curtas-metragens já percorreu diversas cidades de Santa Catarina ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se você adora cinema e mora em Blumenau, o fim de semana promete uma agenda especial. O Curta Fest, festival de curtas-metragens com entrada gratuita, acontece no próximo sábado (15).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que vai rolar no festival!

Leia Mais em ND Mais:

Carnaval de rua de Florianópolis: vencedora de leilão é inabilitada por falta de condições

VÍDEOS: Enorme incêndio destrói parte de livraria em Canoinhas

Nova vacina de dose única contra dengue promete evitar novo surto no Brasil: ‘quase aprovada’