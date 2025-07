Festival de Inverno de São Joaquim oferece alta gastronomia na Serra de SC; confira programação Festival de Inverno em São Joaquim ocorre em todos os finais de semana de julho, oferecendo atrações culturais e gastronômicas ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 19h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 19h16 ) twitter

São Joaquim, cidade da Serra catarinense famosa por registrar as temperaturas mais baixas do país, está se preparando para receber o Festival de Inverno 2025 neste mês de julho. O evento promete transformar o frio em calor humano, com programação intensa durante todos os finais de semana e um grande encerramento entre os dias 1º e 3 de agosto.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a programação completa e as delícias que esperam por você!

