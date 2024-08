Festival de Ópera de Joinville: Um Fim de Semana Imperdível! Após duas noites que empolgaram o público com uma seleção de óperas do italiano Giacomo Puccini, a programação do 4º Festival de... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 22h51 (Atualizado em 22/08/2024 - 22h51 ) ‌



Após duas noites que empolgaram o público com uma seleção de óperas do italiano Giacomo Puccini, a programação do 4º Festival de Ópera segue no próximo fim de semana em Joinville, no Norte de Santa Catarina, com mais apresentações que prometem emocionar a plateia.

