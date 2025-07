Festival de Rock agita o Sul de SC neste domingo com bandas e atrações para a família Evento em Capivari de Baixo traz atrações musicais e o “desfile Rockão”, para pets ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 01h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 01h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Domingo (6) é dia de rock, bebê! O Parque Diamante +Energia, em Capivari de Baixo, no Sul de Santa Catarina, promove mais uma edição do Festival de Rock. Com diversas atrações, a programação inicia a partir das 11h, com apresentações de bandas da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que vai rolar neste evento imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

‘Desumano’: idosa morre após 20 dias sem energia em SC e filha denuncia falha da Celesc

‘Achamos que ia passar em branco’: pescadores comemoram lance de 1,8 tonelada de tainha em SC

Como funcionava esquema de lavagem de dinheiro em paraíso com pousada e imóveis de luxo em SC