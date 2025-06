Festival de Rock de Blumenau terá atrações nacionais e entrada gratuita em julho Evento celebra o Dia Mundial do Rock com shows de artistas nacionais, bandas locais, feira de artesanato e arrecadação beneficente ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h16 ) twitter

Blumenau se prepara para receber o Rock’n Fest, um festival de rock gratuito que movimentará o Parque Vila Germânica nos dias 11, 12 e 13 de julho com shows de artistas nacionais, bandas locais, feira de artesanato e uma ação solidária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações e detalhes do evento!

