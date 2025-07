Festival em SC celebra temporada das baleias-franca com shows, comida artesanal e flash tattoo Evento gratuito ocorre neste sábado (26) a partir das 15h, no Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, em Imbituba ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 07h17 ) twitter

Para promover a integração entre cultura e meio ambiente, o projeto ProFRANCA realiza neste sábado (26) a 12ª edição do tradicional Sunset da Baleia. O evento acontece a partir das 15h, no Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, em Itapirubá Norte, Imbituba, no Sul de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações do festival!

