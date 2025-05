Festival Internacional de Sapateado reúne os maiores nomes do sapateado mundial na capital De 30 de abril a 4 de maio, o Floripa Tap 2025 traz à cidade muita dança e oficinas gratuitas. A apresentação Noite de Gala é dos pontos... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 23h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 23h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Festival Internacional de Sapateado – Floripa Tap 2025 oferecerá uma série de oficinas gratuitas, com inscrições já abertas. As atividades são voltadas para todas as idades e níveis de experiência, inclusive para iniciantes que nunca dançaram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do festival!

Leia Mais em ND Mais:

Valor do dólar hoje: cotação de quarta-feira (30) fecha abril com moeda em queda

Homem é condenado por matar idoso em crime motivado por vingança em SC

AO VIVO: Ministra da Cultura, a cantora Margareth Menezes, explica na Câmara cachês recebidos