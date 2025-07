Festival japonês Tanabata Matsuri chega à 9ª edição em Florianópolis; veja datas e horários Evento acontece entre os dias 19 e 20 de julho, no Jardim Botânico de Florianópolis ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 19h17 ) twitter

A capital catarinense recebe, entre os dias 19 e 20 de julho, a 9ª edição do festival que celebra a cultura japonesa em território catarinense. O Tanabata Matsuri é realizado pela Associação Nipo-Catarinense e acontece no Jardim Botânico de Florianópolis, no bairro Itacorubi, com entrada gratuita.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este evento cultural imperdível!

