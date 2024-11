Festival Pacuca promete grandes atrações em Florianópolis O Festival Pacuca das Artes chega em Florianópolis no dia 02 de novembro com Criolo, Cores de Aidê, Exclusive Os Cabides, Dazaranha... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 19h28 ) twitter

E aí? Já garantiu o seu ingresso para o Pacuca das Artes? O festival multicultural trará para Floripa no dia 02 de novembro o cantor Criolo, além de Dazaranha, Exclusive Os Cabides, François Muleka, Cores de Aidê entre outras atrações, com entrada gratuita. Mas é preciso se apurar e reservar sua entrada no site Pensanoevento.

