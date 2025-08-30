Feto é encontrado dentro de saco de lixo no Centro de Florianópolis
Corpo foi localizado na rua Doutor Cid Gonzaga após denúncia de moradores da região; autoria ainda não foi identificada
Um feto foi encontrado abandonado dentro de um saco plástico, no meio do lixo, no Centro de Florianópolis. O incidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (29), por volta das 02h45, na rua Doutor Cid Gonzaga, próximo a avenida Mauro Ramos.
