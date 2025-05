‘Ficam as lembranças’: filho fala sobre perda da professora de Libras após atropelamento em SC Joinvilense Marli Lother marcou a educação inclusiva em Três Barras e morreu depois de ser atropelada por um motorista sob efeito de... ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 19h15 (Atualizado em 24/05/2025 - 19h15 ) twitter

Após 2 meses do atropelamento em Três Barras, Planalto Norte catarinense, que matou a professora Marli Lother, a família ainda lida com a sua falta e com as lembranças que ela deixou. O caso comoveu a comunidade local e o suspeito já foi denunciado pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a história emocionante da professora Marli e os desdobramentos do caso.

