‘Ficamos apavorados’: rompimento de adutora da Casan assusta moradores durante a madruga em SC

A adutora fica próxima à residência e moradores do sul da Ilha acordaram assustados com o barulho de água

ND Mais|Do R7

O rompimento de uma adutora registrado por volta das 2h30 da manhã desta quinta-feira (28) causou alagamentos em residências próximas à Avenida Campeche, no Sul da Ilha, em Florianópolis. A tubulação, localizada junto ao muro de uma casa, se rompeu e provocou a entrada de grande volume de água nas moradias.

