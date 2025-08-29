‘Ficamos apavorados’: rompimento de adutora da Casan assusta moradores durante a madruga em SC
A adutora fica próxima à residência e moradores do sul da Ilha acordaram assustados com o barulho de água
O rompimento de uma adutora registrado por volta das 2h30 da manhã desta quinta-feira (28) causou alagamentos em residências próximas à Avenida Campeche, no Sul da Ilha, em Florianópolis. A tubulação, localizada junto ao muro de uma casa, se rompeu e provocou a entrada de grande volume de água nas moradias.
