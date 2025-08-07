‘Fico fraco, com tontura’: vereador que caiu em plenário em SC sofre nova queda em casa
Vereador José Osnir Ronchi revela quadro de pressão alta após episódio durante sessão em Massaranduba, no Norte catarinense
Após cair em plenário durante a sessão de segunda-feira (4), o vereador José Ronchi (PP), de Massaranduba, no Norte catarinense, voltou a se sentir mal na manhã desta quarta-feira (6) e sofreu uma nova queda. Ele atribui os episódios a um quadro de pressão alta, que vem se repetindo nos últimos dias.
