‘Fico fraco, com tontura’: vereador que caiu em plenário em SC sofre nova queda em casa

Após cair em plenário durante a sessão de segunda-feira (4), o vereador José Ronchi (PP), de Massaranduba, no Norte catarinense, voltou a se sentir mal na manhã desta quarta-feira (6) e sofreu uma nova queda. Ele atribui os episódios a um quadro de pressão alta, que vem se repetindo nos últimos dias.

Para mais detalhes sobre a saúde do vereador e os eventos que levaram a essas quedas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

