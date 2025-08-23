Ficou paraplégica: professor que tentou matar ex-esposa diante da filha é condenado em SC
Vítima foi golpeada com uma faca na região do tórax e da coluna, perdendo o movimento das pernas em setembro de 2024
O Tribunal do Júri condenou um homem a 18 anos e quatro meses de prisão por tentativa de feminicídio qualificado contra a ex-esposa, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), a vítima foi esfaqueada e acabou paraplégica, após manifestar desejo de divórcio.
