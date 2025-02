Fies 2025: resultado da primeira chamada é divulgado; veja lista de aprovados Programa vai ofertar mais de 112 mil vagas em dois processos seletivos neste ano, um em cada semestre; saiba como acessar o resultado... ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h26 ) twitter

O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira (18) o resultado da primeira chamada do Fies 2025 (Fundo de Financiamento Estudantil). Segundo a Secretaria de Educação Superior, o programa teve 198.579 inscritos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre o Fies 2025!

