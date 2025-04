Fies abre nesta terça-feira inscrições de vagas remanescentes com financiamento de até 100% Inscrições abriram nesta terça e irão até 29 de abril e contemplam estudantes que não conseguiram vaga nas etapas regulares do programa... ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h05 ) twitter

O Fies abriu nesta terça-feira (22) as inscrições para as vagas remanescentes do primeiro semestre de 2025. O prazo segue até a próxima terça-feira (29). As oportunidades são voltadas a candidatos que não foram contemplados nas etapas regulares do Fundo de Financiamento Estudantil e devem ser acessadas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da ordem de classificação será divulgado em 6 de maio.

