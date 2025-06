Figueirense 104 anos: relembre 7 jogos marcantes do clube no Século XXI Completando 104 anos nesta quinta-feira, o Figueirense possui uma história rica e repleta de grandes jogos; Relembre sete partidas... ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O dia 12 de junho sempre é lembrado com carinho pelo torcedor Alvinegro. Há 104 anos, o Figueirense Futebol Clube era fundado e viria a se tornar uma das principais forças do futebol catarinense, com momentos de glória e ascensão no cenário nacional. Nesta data tão especial, o Furacão do Estreito completa mais um ano de vida e a reportagem do Grupo ND separou sete jogos marcantes deste século que ilustram uma parte da história vitoriosa do clube dentro e fora dos gramados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Greve dos ônibus na Grande Florianópolis é decretada e transporte pode parar a qualquer momento

VÍDEO: Pescadores enfrentam mar agitado na pesca da tainha em Florianópolis

Greve em São José: “Não aceitamos pressão de sindicato”, afirma Orvino