Figueirense anuncia saída de Enrico Ambrogini No clube desde dezembro de 2023, Enrico foi desligado do cargo nesta segunda-feira ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 10h41 (Atualizado em 29/04/2025 - 10h41 )

Os bastidores no estádio Orlando Scarpelli seguem quentes após mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carvalho foi desligado do cargo nesta segunda-feira e logo em seguida o CEO do clube, Enrico Ambrogini também foi comunicado de que não faz mais parte do clube.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa no Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

