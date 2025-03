Figueirense anuncia volante ex-Cruzeiro como reforço até 2026 Em preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, Figueirense confirma contratação de volante ex-Cruzeiro ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 20h26 ) twitter

Com a preparação para a disputa da Série C já iniciada, o Figueirense confirmou a chegada de mais uma reforço para a competição. O volante Flávio, com passagem pelo Cruzeiro, assinou contrato até o fim de 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Figueirense!

