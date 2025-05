Figueirense baixa o preço dos ingressos e faz promoção para o ‘dia das mães’ contra o Caxias Ainda sem vencer na Série C do Brasileiro, Figueirense aposta em promoção no 'Dia das Mães' ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 07h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 07h00 ) twitter

Após uma semana com muita informação fora de campo, o Figueirense anunciou o serviço da partida contra o Caxias, que será na segunda-feira (5), às 19h30 no Orlando Scarpelli, com diminuição no preço do ingresso.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as promoções e detalhes do jogo!

