Figueirense bate o Floresta, alivia tensão no Z-4 e tá liberado para sonhar com a classificação

Com gol de Felipe Augusto, Figueirense vence o Floresta por 1 a 0 no Scarpelli e praticamente evita as chances de cair

ND Mais

ND Mais

ND Mais

O Figueirense pode sonhar! O Alvinegro venceu o Floresta por 1 a 0, neste sábado, no Scarpelli, e praticamente acabou com as chances de ser rebaixado à Série D. De quebra, vai para a última rodada com chance de classificar.

