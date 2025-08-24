Figueirense bate o Floresta, alivia tensão no Z-4 e tá liberado para sonhar com a classificação
Com gol de Felipe Augusto, Figueirense vence o Floresta por 1 a 0 no Scarpelli e praticamente evita as chances de cair
O Figueirense pode sonhar! O Alvinegro venceu o Floresta por 1 a 0, neste sábado, no Scarpelli, e praticamente acabou com as chances de ser rebaixado à Série D. De quebra, vai para a última rodada com chance de classificar.
Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
