Figueirense: com Prisco ausente, o que se sabe da reunião do conselho deliberativo

Com muito mistério e poucas fontes disponíveis para falar, o conselho deliberativo do Figueirense se reuniu na noite de terça-feira (6) para questionar diretamente o presidente da SAF alvinegra, Paulo Prisco Paraíso. No entanto, Prisco não se fez presente e enviou uma carta com as respostas dos questionamentos feitos pelos membros do conselho do clube. Coube a Tadeu José da Cruz, presidente do Figueirense FC Associação, ler as respostas.

