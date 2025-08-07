Logo R7.com
Figueirense completa um mês da última vitória na Série C

Figueirense completou um mês da última vitória e tem pior número da sua história recente na Série C

ND Mais|Do R7

A última vitória do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro completou um mês neste dia 6 de agosto, já que em 6 de julho o Alvinegro surpreendeu ao vencer o Brusque por 2 a 0 em pleno Estádio Augusto Bauer.

