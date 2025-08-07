Figueirense completa um mês da última vitória na Série C Figueirense completou um mês da última vitória e tem pior número da sua história recente na Série C ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 06h57 ) twitter

A última vitória do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro completou um mês neste dia 6 de agosto, já que em 6 de julho o Alvinegro surpreendeu ao vencer o Brusque por 2 a 0 em pleno Estádio Augusto Bauer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

