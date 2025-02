Figueirense conta com gol de Marlyson, vence o Brusque e se firma no topo da tabela Figueirense venceu o Brusque por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Orlando Scarpelli, com gol do atacante Marlyson ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 03h26 (Atualizado em 06/02/2025 - 03h26 ) twitter

O Figueirense venceu o Brusque por 1 a 0 e está no bolo dos líderes do Campeonato Catarinense com 12 pontos. A vitória na noite desta quarta-feira (5) no Estádio Orlando Scarpelli, pela 7ª rodada, foi conquistado com um gol do atacante Marlyson.

