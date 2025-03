Figueirense contrata atacante do Santa Catarina para a Série C Figueirense confirma a contratação por empréstimo do atacante Renan Henrique, jogador que disputou o Catarinense pelo Santa Catarina... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 23h45 ) twitter

O Figueirense, que retornou aos treinos focado na disputa da Série C do Brasileiro, anunciou a contratação do atacante Renan. O jogador foi um dos destaques do Santa Catarina no Campeonato Catarinense.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a contratação e o futuro de Renan no Figueirense!

