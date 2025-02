Figueirense deu “xeque-mate” no clássico contra o Avaí No fim, o 1 a 0 para o Figueirense contra o Avaí, foi mais do que um placar: foi a prova de que, no futebol, assim como no xadrez,... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h07 ) twitter

No grande tabuleiro do clássico catarinense, Figueirense e Avaí assumiram papéis que poderiam muito bem estar descritos em um manual de xadrez. O Avaí, mesmo com vantagem numérica desde os 26 segundos, parecia um jogador perdido, movendo suas peças sem estratégia. A expulsão de Kayke pelo Figueirense era como um bispo perdido no início do jogo, mas, ao contrário do que se esperava, o Leão não soube capitalizar.

Para saber mais sobre essa partida emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

