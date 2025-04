Figueirense e a sensação de ‘Déjà vu’ dos torcedores na Série C Figueirense deixa escapar a vitória mais uma vez, fato que já havia ocorrido outras duas vezes na temporada ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 06h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 06h05 ) twitter

Sabe quando você tem a sensação de ter vivido aquele instante? Isto se chama ‘Déjà vu’ e o torcedor do Figueirense tem convivido nos últimos anos com esse estranho acontecimento. O empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, sábado, na estreia da Série C, trouxe a lembrança aos alvinegros de algo que eles já viveram recentemente.

Para saber mais sobre essa intrigante situação e o que o futuro reserva para o Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

