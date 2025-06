Figueirense é o terceiro time que menos toma amarelos, mas suspensões prejudicam o meio-campo Time não é dos que mais advertidos, mas suspensões de jogadores do meio-campo do Figueirense têm complicado a sequência ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h17 ) twitter

O Figueirense tomou 22 cartões amarelos na Série C do Brasileiro e três cartões vermelhos, mas as advertências estão concentradas principalmente em jogadores do meio-campo. No ranking, o Alvinegro está empatado com o CSA como terceiro time que menos foi advertido na competição.

Para mais detalhes sobre como as suspensões estão afetando o desempenho do Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

