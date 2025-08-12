Logo R7.com
Figueirense empata com o Maringá em jogo com pênalti perdido, bombas no gramado e segue no Z-4

Figueirense fica no empate em 1 a 1 com o Maringá e continua na zona de rebaixamento faltando três jogos para o fim

O Figueirense não venceu o Maringá e vai continuar por mais uma rodada na zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro. O empate em 1 a 1 mantém o time entre os últimos faltando três rodadas para o fim da competição.

