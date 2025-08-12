Figueirense empata com o Maringá em jogo com pênalti perdido, bombas no gramado e segue no Z-4 Figueirense fica no empate em 1 a 1 com o Maringá e continua na zona de rebaixamento faltando três jogos para o fim ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h38 ) twitter

O Figueirense não venceu o Maringá e vai continuar por mais uma rodada na zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro. O empate em 1 a 1 mantém o time entre os últimos faltando três rodadas para o fim da competição.

