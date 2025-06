Figueirense empata jogo-treino com o Metropolitano Time do Figueirense fez um jogo-treino contra o Metropolitano neste sábado, no CFT do Cambirela, e atividade terminou empatada ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 03h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 03h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Sem rodada na Série C do Brasileiro e de folga na Série B d Catarinense, Figueirense e Metropolitano empataram em jogo-treino neste sábado (21) no CFT do Cambirela, em Palhoça. Segundo a comunicação do Figueirense o resultado terminou em 0 a 0. A atividade teve dois tempos de jogo e muitas mudanças promovidas pelos dois técnicos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o desempenho das equipes!

Leia Mais em ND Mais:

Tragédia em Praia Grande reacende debate sobre regulamentação do balonismo turístico

Ministério Público de SC vai investigar queda de balão em Praia Grande

‘Aterrorizante’: Imprensa internacional repercute queda de balão em Santa Catarina