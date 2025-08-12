Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Figueirense: empate tem acrílicos quebrados e bombas no gramado do Scarpelli

Torcedores do Figueirense atiraram bombas no gramado do Estádio Orlando Scarpelli e quebraram os acrílicos

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O peso da zona de rebaixamento veio em forma de revolta de um grupo de torcedores do Figueirense. No final do empate com o Maringá, nos acréscimos, bombas foram atiradas no gramado. Além disso, placas de acrílico que separam a torcida do campo também foram quebradas e houve uma tentativa de invasão, contida pela Polícia Militar nesta segunda-feira.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.