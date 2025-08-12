Figueirense: empate tem acrílicos quebrados e bombas no gramado do Scarpelli
Torcedores do Figueirense atiraram bombas no gramado do Estádio Orlando Scarpelli e quebraram os acrílicos
O peso da zona de rebaixamento veio em forma de revolta de um grupo de torcedores do Figueirense. No final do empate com o Maringá, nos acréscimos, bombas foram atiradas no gramado. Além disso, placas de acrílico que separam a torcida do campo também foram quebradas e houve uma tentativa de invasão, contida pela Polícia Militar nesta segunda-feira.
O peso da zona de rebaixamento veio em forma de revolta de um grupo de torcedores do Figueirense. No final do empate com o Maringá, nos acréscimos, bombas foram atiradas no gramado. Além disso, placas de acrílico que separam a torcida do campo também foram quebradas e houve uma tentativa de invasão, contida pela Polícia Militar nesta segunda-feira.
Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: