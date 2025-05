Figueirense fica no empate diante da Itabaiana e segue sem vencer na Série C Figueirense ficou no 1 a 1 diante da Itabaiana, no Sergipe; gol de empte do Furacão foi marcado contra pela equipe mandante ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 10h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Figueirense segue sem vencer na Série C. Na noite desta segunda-feira, o Furacão foi até o Sergipe onde ficou no empate diante da Itabaiana pelo placar de 1 a 1. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Pintado segue na lanterna da Série C com dois pontos conquistados em cinco jogos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do jogo!

Leia Mais em ND Mais:

De energia renovável a carros elétricos: como a China pretende injetar R$ 27 bilhões no Brasil

Protesto na favela do Moinho em SP: entenda como começou

Jovem de 19 anos é preso em SC sob suspeita de ligação com tráfico internacional