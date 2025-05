Figueirense lança promoção sócio+1 para ter apoio da torcida em jogo decisivo na Série C Ainda sem vencer na Série C do Brasileiro, Figueirense coloca promoção sócio+1 para tentar ter apoio da torcida ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 19h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Para tentar vencer a primeira na Série C, o Figueirense espera contar com o apoio da torcida. Mais do que o que é arrecadado na bilheteria, o clube espera é pelo apoio diante do Ituano, domingo, às 19h. Pela primeira vez na temporada, o sócio do Figueira poderá levar um acompanhante para o estádio que entrará sem pagar nada. É a promoção sócio+1.

Não perca a chance de apoiar o Figueirense e saiba mais sobre essa promoção incrível no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

‘Parto mais rápido que eu tive’: bebê ‘apressadinho’ nasce em UPA de Joinville

Jovem assassinado a tiros é encontrado dentro de casa no interior de SC

‘Gangue da Hilux’: quem é o criminoso procurado por liderar esquema de roubo de carros em SC